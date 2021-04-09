Владлен Татарский: уровень подготовки ВСУ превосходит ЛДНР в 3-4 раза

Сегодня, 08:19

0

Image 16+
Владлен Татарский: уровень подготовки ВСУ превосходит ЛДНР в 3-4 раза

О существенном превосходстве ВСУ над силами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик заявил писатель и бывший боец бригады «Восток» Владлен Татарский. 

Он заявил о том, что уровень подготовки украинской армии превосходит ЛДНР в 3-4 раза, передает «Украина.ру». 

Татарский подчеркнул, что украинские военные получили за последние годы много вооружения от Запада. В частности, на вооружении ВСУ состоит артиллерий, системы залпового огня и радары, переданные США. 

Учитывая возможности украинской армии, по мнению писателя, ВСУ могут начать наступление в любой точке линии соприкосновения в Донбассе. 

Сообщения с Донбасса, подчеркнул бывший военный, поступают в последние дни довольно тревожные. Они указывают на очередной виток обострения. Прозвучали сведения о том, что обстрелы на территории ЛДНР усиливаются. 

Источники говорят о том, что ВСУ может начать крупное наступление после Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 2 мая. 

Но Татарский предполагает, что скорее всего будет не масштабное наступление, а может развязаться локальный бой в одном из населенных пунктов Донбасса 

 «Нужно быть готовым к тому, что бои в городской застройке приведут к гуманитарной катастрофе. Если ВСУ атакуют Горловку, Донецк или Ясиноватую, стоит ожидать большие потоки людей на дорогах. А при высокой плотности населения это может привести к гуманитарному напряжению», - добавил бывший военный. 

 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Генерал ВСУ рассказал, как НАТО может помочь Украине в войне с Россией

Вчера, 22:09

Зеленского прямо предупредили, что США «кинут» его по Донбассу

Вчера, 18:34

Экс-глава СБУ Наливайченко: Украина добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии 1 млрд гривен

Вчера, 09:59

Президент Украины Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса

Вчера, 07:34

Украинский эксперт Сенченко призвал готовиться к вторжению России

9-04-2021, 11:54

Главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил о готовности быстрого реагирования на востоке страны

9-04-2021, 10:44

Украинские средства ПВО обстреляли неизвестные цели на Донбассе

9-04-2021, 09:59

Коболев: Киев получил независимость от Москвы после принятых решений по газу

8-04-2021, 15:49

Яков Кедми раскрыл планы США и НАТО по Донбассу

8-04-2021, 09:34

Ветеран ЛНР Марочко предрек «огромные» потери ВСУ, если Украина атакует республики Донбасса

7-04-2021, 13:49

В Раде требуют закрытого заседания по обострению в Донбассе

6-04-2021, 17:44

Натовская техника переброшена из Польши, танки Т-90 у границ России

6-04-2021, 15:09

Atlantic Council: начнет ли Путин новое наступление на Украине?

6-04-2021, 11:39

В ЛНР рассказали о боестолкновении с украинской разведгруппой

6-04-2021, 09:04

Полковник ВСУ Грень пообещал России существенные потери

5-04-2021, 13:39

Истребители ВВС Украины отработали удары по российским военным объектам в Крыму

5-04-2021, 11:39

В Киеве предрекли «веселье» на Донбассе

5-04-2021, 07:49

Британцев возмутила реакция Запада на маневры ВСУ у границ России

4-04-2021, 22:34

Глава Союза добровольцев Донбасса Бородай предсказал эскалацию боевых действий на конец апреля

4-04-2021, 07:34

Россия официально поставила ДНР и ЛНР в Донбасс партию вооружения для защиты от ВС Украины

3-04-2021, 12:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров