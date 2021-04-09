Владлен Татарский: уровень подготовки ВСУ превосходит ЛДНР в 3-4 раза

О существенном превосходстве ВСУ над силами самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик заявил писатель и бывший боец бригады «Восток» Владлен Татарский.

Он заявил о том, что уровень подготовки украинской армии превосходит ЛДНР в 3-4 раза, передает «Украина.ру».

Татарский подчеркнул, что украинские военные получили за последние годы много вооружения от Запада. В частности, на вооружении ВСУ состоит артиллерий, системы залпового огня и радары, переданные США.

Учитывая возможности украинской армии, по мнению писателя, ВСУ могут начать наступление в любой точке линии соприкосновения в Донбассе.

Сообщения с Донбасса, подчеркнул бывший военный, поступают в последние дни довольно тревожные. Они указывают на очередной виток обострения. Прозвучали сведения о том, что обстрелы на территории ЛДНР усиливаются.

Источники говорят о том, что ВСУ может начать крупное наступление после Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 2 мая.

Но Татарский предполагает, что скорее всего будет не масштабное наступление, а может развязаться локальный бой в одном из населенных пунктов Донбасса

«Нужно быть готовым к тому, что бои в городской застройке приведут к гуманитарной катастрофе. Если ВСУ атакуют Горловку, Донецк или Ясиноватую, стоит ожидать большие потоки людей на дорогах. А при высокой плотности населения это может привести к гуманитарному напряжению», - добавил бывший военный.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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