Украинский политический публицист Александр Зубченко заявил о том, что некоторые американские аналитики и даже политики неожиданно сменили риторику и начали предостерегать Киев от эскалации ситуации в Донбассе. Такое впечатление, говорит он, что в США неожиданно появилась «пятая кремлевская колонна», организованная сотрудниками 85-го центра специальных операций Генштаба МО России. Ибо заявления делаются в унисон с главой политсовета украинской партии ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь») Виктором Медведчуком, передает «Регнум».

«А как иначе оценить пораженческую статью некоего Теда Карпентера с клеветническим заголовком «Политика Джо Байдена в отношении Украины — повторение курса Буша по Грузии?», - вопрошает политолог.

По мнению Зубченко, Карпентер специально нагнетает обстановку. Он в своей статье настаивает на том, что Украине не следует думать и уж тем более говорить о том, что ВС США придут на помощь Киеву в ходе конфронтации на востоке Украины.

В качестве примера он привел события 2008 года, когда Вашингтон вначале пообещал поддержку Грузии, а затем в решающий момент от нее отказался.

Эксперт отметил, что в целом это статья тянет на уголовное дело, но речь в данном случае вовсе не об этом. Налицо - попытка предостережения Зеленского «типа Америка вас обманет, оставит один на один с Донбассом и РФ, а это означает неминуемый разгром».

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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