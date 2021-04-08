Экс-глава СБУ Наливайченко: Украина добровольно внесла в бюджет России и Белоруссии 1 млрд гривен

1 млрд гривен Украина внесла добровольно в бюджет России и Белоруссии только за три первые месяца 2021 года. Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» бывший глава Службы безопасности Украины, депутат Верховной рады Валентин Наливайченко. Эти деньги, уточнил он, Украина уплатила за закупаемую электроэнергию.

«Украина выплатила более миллиарда гривен только за три месяца и восемь дней этого года. Уплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины», – заявил Наливайченко.

Сложившаяся ситуация, уверен депутат, наносит серьезный урон энергетической системе Украины.

Напомним, из-за аварий на двух электростанциях, Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электроэнергии, и уже в январе Украина получила из Белоруссии электричество. В феврале Киев возобновил импорт электроэнергии из России.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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