Президент Украины Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса

Сегодня, 07:34

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Президент Украины Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса

О новом перемирии в Донбассе заговорил президент Украины Владимир Зеленский после визита к линии соприкосновения. 

Он заявил о том, что сейчас важно позаботиться о том, чтобы в Донбассе снова было установлено перемирие, поскольку «после месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня» ситуация изменилась в худшую сторону и сейчас вновь стоит вопрос о проведении переговоров по этому вопросу. 

Зеленский заявил о том, что позиции украинских военных снова обстреливают «вражеские снайперы». 

Отметим, накануне заместитель главы Администрации президента Украины Игорь Жовква заявил о том, что «соответствующие украинские структуры» получили информацию о возможности военного противостояния с Россией. 

Ситуацию на границах Украины, по его словам, Зеленский уже обсудил с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По его словам, страны Запада обещают Украине поддержку в случае дальнейшей эскалации ситуации. 

 

 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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