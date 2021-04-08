Президент Украины Зеленский заявил о необходимости перемирия после посещения Донбасса

О новом перемирии в Донбассе заговорил президент Украины Владимир Зеленский после визита к линии соприкосновения.

Он заявил о том, что сейчас важно позаботиться о том, чтобы в Донбассе снова было установлено перемирие, поскольку «после месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня» ситуация изменилась в худшую сторону и сейчас вновь стоит вопрос о проведении переговоров по этому вопросу.

Зеленский заявил о том, что позиции украинских военных снова обстреливают «вражеские снайперы».

Отметим, накануне заместитель главы Администрации президента Украины Игорь Жовква заявил о том, что «соответствующие украинские структуры» получили информацию о возможности военного противостояния с Россией.

Ситуацию на границах Украины, по его словам, Зеленский уже обсудил с президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По его словам, страны Запада обещают Украине поддержку в случае дальнейшей эскалации ситуации.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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