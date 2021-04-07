Украинский эксперт Сенченко призвал готовиться к вторжению России

Сегодня, 11:54

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Украинский эксперт Сенченко призвал готовиться к вторжению России
Глава Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины Андрей Сенченко

Украине и ее военно-политическому руководству необходимо быть готовыми к реализации самого худшего сценария в отношениях с соседней страной - Россией - и готовиться к ее вторжению. С таким призывом на заседании круглого стола под названием «Агрессия РФ: готова ли армия к новым вызовам?», который состоялся накануне в Киеве, выступил глава Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины Андрей Сенченко, сообщает информационное агентство «Интерфакс-Украина».

Невзирая на столь громкое заявление, сам эксперт считает вторжение РФ на территорию Украины событием маловероятным. Однако готовность на всех уровнях не просто не помешает - она просто необходима.

«Для России сейчас начинать полномасштабное вторжение — это сумасшествие. Там осознают, что будут очень существенные потери, с которыми не согласятся россияне», - отметил Сенченко.

Докладчик уверен, что Россия, перемещая войска и технику поближе к украинским границам, преследует свою главную цель - нагнать страху на украинцев, запугать их и, в конце-концов, расшатать украинскую власть.

Также Сенченко допускает, что обострение ситуации на востоке Украины может быть связано с приближающимися выборами в Госдуму и решением внутриполитических вопросов в России.

Эксперт также выразил уверенность в том, что следует переходить к Будапештскому формату переговоров, чтобы Украина могла получить кредиты и право на покупку иностранного вооружения.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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