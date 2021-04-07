Главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил о готовности быстрого реагирования на востоке страны

Сегодня, 10:44

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Главнокомандующий ВСУ Хомчак заявил о готовности быстрого реагирования на востоке страны
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак

В эфире программы «Право на власть» украинского телеканала «1+1» главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что на данный момент Вооруженные силы Украины готовы к обострению на всей протяженности границы с Россией. 

Он подчеркнул, что опасается возможности начала военных действий не только на линии соприкосновения на Донбассе, поскольку РФ усилила свои позиции вдоль всей границы с Украиной. Это вынудило ВСУ принять ответные меры, утверждает Хомчак. 

«Вооруженные силы Украины готовы к реагированию как на обострение ситуации на временно оккупированных территориях, Донецкой и Луганской областях, так и вдоль всей российско-украинской границы. У нас спланированы все соответствующие меры для быстрого реагирования на провокации», — сказал Хомчак.

По его словам, ВСУ контролируют ситуацию на границе и линии соприкосновения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, хотя уже несколько недель и наблюдается определенное обострение в Донбассе. 

Хомчак рассказал, что, по сути, периоды обострения на востоке Украины фиксируются с начала года. Он добавил, что также выросло количество обстрелов российскими снайперами. 

«Кроме этого, мы видим наращивание войск РФ вблизи государственной границы Украины. Однако это не значит, что вокруг нашей страны замыкается кольцо. Ситуация контролируется. Не стоит считать, что она безвыходная», — отметил Хомчак.

Хомчак уже не раз заявлял о скоплении российских войск у границ Украины. По его словам, под предлогом тренировок Россия продолжает наращивать свои силы рядом с украинской границей, что создает угрозу безопасности Украины. 

Отметим, накануне замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о том, что Москва заинтересована в стабильной ситуации на территории Украины. Но он добавил, что в случае угрозы гражданам РФ, проживающим в Донбассе, Россия встанет на их защиту. 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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