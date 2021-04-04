Натовская техника переброшена из Польши, танки Т-90 у границ России

О возможной войне между Россией и Западом на территории Украины заявляют эксперты.

Ситуация обострилась в Донбассе к концу зимы. И, опасаясь того, что может дойти до масштабных боевых действий, президент Украины Владимир Зеленский активно ищет поддержки у Запада, пишет Русская Весна .

Масла в огонь подлила смерть ребенка в Ясиноватой. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках заявили, что не исключают наступления ВСУ и готовы не только сдержать его, но и потеснить украинских военных вплоть до Днепра.

В СМИ попала информация о переброске в Украину техники натовских образцов из Польши. В частности, это американские «Бредли» (M2 Bradley) в пустынной раскраске и британские «Скорпионы» (FV101 Scorpion).

Еще один эшелон с военной техникой был замечен под Харьковом. Автор видео утверждает, что технику переправляли в направлении Донбасса.

Но при этом также по Сети гуляют видео с переброской российской техники к украинской границе. На одном из видео запечатлены российские танки Т-90А, следующие к границе с Украиной. Комментируя это видео, украинские пользователи отмечают, что ВСУ не имеет на вооружении таких танков и если они будут замечены на территории ЛДНР, то Москва не сможет отрицать присутствие там своих военных.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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