В ЛНР рассказали о боестолкновении с украинской разведгруппой

Ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили о боестолкновении с украинской разведгруппой. Информация о бое была обнародована Донецким агентством новостей.

Сообщается, что украинские военные пытались провести разведку расположения минно-взрывных заграждений в районе населенного пункта Шумы в направлении Горловки.

«Наши защитники были вынуждены применить штатное вооружение, не запрещенное Минскими договоренностями», - сообщил источник, знакомый с ходом событий.

Напомним, 27 июля 2020 года в Донбассе вступил в силу полный запрет на ведение огня. Также стороны конфликта не могут размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них, проводить разведывательно-диверсионные действия и применять беспилотники.

Тем не менее, уже в феврале 2021 года участились сообщения о нарушении условий перемирия. Сообщалось, что ВСУ применяют беспилотники, а также запрещенное оружие. Из нескольких источников поступила информация о подготовке Киевом масштабного наступления на ЛДНР.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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