Британцев возмутила реакция Запада на маневры ВСУ у границ России

Сегодня, 22:34

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Британцев возмутила реакция Запада на маневры ВСУ у границ России

Британские журналисты указали на готовность Украины провести совместные с НАТО учения и сделали вывод, что это вызывает злость у России. В Британии высказали обеспокоенность тем, что ситуация на российско-украинской границе продолжает ухудшаться, и выразили уверенность, что инициатором конфликта является именно Россия, передает «ПолитРоссия».

Британские парламентарии критически высказались в адрес Германии, которая продолжает оказывать поддержку строительству газового турбопровода «Северный поток-2», через который планируется транспортировать российский газ в Европу. 

«Очень стыдно, что Великобритания не вводит санкции в отношении этого проекта в период растущей напряженности в отношениях с Россией. Мы должны воспрепятствовать укреплению России на мировом рынке, в том числе и блокируя строительство проекта Северный поток-2», - прокомментировал британский парламентарий Даниэль Кавчинский. 

В то же время в британских интернет-ресурсах пользователи заявили, что Россия имеет полное право высказывать недовольство в связи с тем, что НАТО и Украина проводят тренировки «прямо под носом у Москвы», и поэтому реакция России является вполне адекватной.

«У русских есть полное право беспокоиться из-за военных маневров на своих границах. В обострении в Донбассе виновата именно Украина, которая начала принудительную политику по внедрению государственного языка, что и вызвало протест у русскоговорящего населения востока Украины. Но в глобальном масштабе за всем этим стоят США, которые намерено создают видимость угрозы, чтобы реализовать как можно больше своего вооружения», - поделились мнением британские пользователи.

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