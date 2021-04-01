Президент Зеленский на секретном совещании с генералами обсудил возможное нападение России

Сегодня, 10:34

Ольга Громова

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Президент Зеленский на секретном совещании с генералами обсудил возможное нападение России
Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на тайном совещании с генералами обсудил возможность широкомасштабного нападения России. Об этом СМИ узнали со слов секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

«Первого апреля у президента прошло большое совещание. Присутствовали на нем восемь генералов - это все наши военные, имеющие к этому отношение, все наши разведки, и совещание закончилось в начале десятой вечера», — сообщил он во время эфира ток-шоу Савика Шустера на одном из украинских телеканалов.

Он отметил, что у каждой области страны есть своя система сопротивления нападению. Но как конкретно она работает, Данилов уточнять не стал, сославшись на то, что эта информация является секретной.

Секретарь СНБО также рассказал, что ежедневно в шесть часов утра на стол Зеленскому и военно-политическому руководству страны ложатся сводки о событиях на Донбассе.

В 17:15 власти получают сведения об обстановке на границе Украины с Белоруссией и Россией.

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