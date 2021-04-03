В Киеве предрекли «веселье» на Донбассе

Сегодня, 07:49

Ольга Громова

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В Киеве предрекли «веселье» на Донбассе
Украинский военный эксперт Михаил Макарук

Украинский военный эксперт, представитель сообщества InformNapalm Михаил Макарук предрекает скорое «веселье» на Донбассе, поскольку РФ к границе с Украиной стягивает свои войска и технику. Об этом сообщил портал Rusvesna.

По его словам, Москва принялась проверять мобильность своих сил при переброске их на определенные расстояния. В военном деле такие практики распространены. Сейчас идет активное перенаправление войск в Белоруссию.

«Высшее политическое руководство Беларуси, извините, слегло под Россию. Более того, белорусы отдали радиопростанство для РФ, в том числе и для военных нужд. Всё это происходит в рамках военного договора, идеи о едином союзном государстве и так далее», — заявляет Макарук.

Подобное, подчеркивает эксперт, опасно тем, что россияне получат возможность координировать усилия и командовать войсками не только своими, но и белорусскими.

При этом Макарук исключает версию нападения России на Украину со стороны Крыма в виду отсутствия сил и возможностей, а вот со стороны Донбасса - не исключает.

«Так называемое руководство ДНР ставит задачу идти вглубь Украины, захватывать новые области. Но вспомните, мы этот бред слышим седьмой год. Ох, будет весело. Но мы выстоим», — заверил Макарук.

Резюмируя все вышесказанное, украинский эксперт напомнил о том, что Запад не оставит Украину. В данном контексте он упомянул, что в Румынии дислоцируются F35.

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