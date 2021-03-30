Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами»

Сегодня, 19:24

Александр Зуев

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Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами»

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал  в  Фейсбуке пост, в котором обвинил Россию в «игре мускулами» в Донбассе.

Игра мускулами — это традиционное дело России, которая таким образом пытается создать атмосферу угрозы и давления во время переговоров о прекращении огня, написал Зеленский. Он также добавил, что ВСУ  готовы к любым провокациям.

Президент Украины также отметил, что процесс переговоров о мире нелегкий. 

«Всегда больно терять наших людей», — заявил он. 

Зеленский подчеркнул, что стратегия Украины заключается в восстановлении мира и возвращении неподконтрольных территорий.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило о том, что Россия ввела регулярные подразделения ВС на территорию ДНР и ЛНР.

Известно, что 30 марта Верховная Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации в Донбассе. Как сказано  в  документе, ответственность за обострение на востоке Украины лежит на России, пишет lenta.ru.

Из-за гибели четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины 26 марта Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки». 

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