Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров дал интервью изданию Украина.ру, в котором он резко высказался в адрес Владимира Зеленского. В частности, он заявил, что украинский президент не выполняет предвыборных обещаний, в том числе он ничего не сделал для мира на Донбассе, за что должен нести ответственность.

Азаров напомнил о недавнем происшествии на Донбассе, где украинский снайпер прицельным выстрелом в голову убил 71-летнего местного жителя, который вышел покормить кур во двор.

По мнению Азарова, снайпер осознавал, что перед ним мирный житель, но все равно выстрелил. Сознательно убийство мирного гражданина является тягчайшим военным преступлением, заметил политик.

Он также подчеркнул, что ответственность за это убийство несет не только снайпер, но и командиры, и Верховный главнокомандующий Зеленский. Азаров также отметил, что подобных случаев на Донбассе достаточно много.