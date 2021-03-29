Представитель ДНР Безсонов назвал основные направления наступления ВСУ на Донбассе

Сегодня, 15:54

Анна Лисова

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Представитель ДНР Безсонов назвал основные направления наступления ВСУ на Донбассе
Министр информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов

Украина может начать масштабное наступление против самопровозглашенных республик Донбасса еще до 2 мая. Об этом заявил в эфире Украина.ру первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов. 

Он отметил, что к такому выводу в Донецке пришли, проанализировав полученную информацию о передислокации украинских силовиков. 

В ДНР располагают сведениями о том, что ВСУ уже готовы к наступлению. К линии соприкосновения доставлена техника и боеприпасы, а также сделаны запасы топлива. Поступили сведения о снятии минных заграждений, что может свидетельствовать о подготовке коридоров для наступления. 

Безсонов отметил, что для проведения наступательной операции важна мобильность и скорость. Поэтому наиболее благоприятным считается период, когда все подсыхает, а листва еще не закрывает обзор. И такие условия обычно в Донбассе бывают в апреле. То есть, до начала мая можно ожидать, что ВСУ попытаются реализовать силовой сценарий против ЛДНР. 

Отметим, военный эксперт Игорь Коротченко предполагает, что в случае наступления ВСУ, Москва может принудить Украину к миру. Он не исключает, что попытка уничтожить ЛДНР может закончится для Киева тем, что граница Украины будет проходить по Днепру. 

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