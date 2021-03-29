Сбежавший из «Иловайского котла» генерал ВСУ Руслан Хомчак рассказал о том, как было захвачено трофейное российское оружие. По его словам, офицеры из штаба Хомчака смогли «отжать» российский танк с документами и даже военной формой, передает «Rusvesna».

Несмотря на то, что украинский генерал ВСУ Руслан Хомчак отличился тем, что героически бежал вместе с командиром карателей из «Днепра» из-под эпицентра битвы в «Иловайском котле».

Известно, что Хомчак попросту кинул своих бойцов ВСУ на верную смерть, оставив их одних без координации в лесу. Тем не менее, украинский генерал продолжает давать интервью о том, как в ходе противостояния его бойцы смогли захватить российский танк — хотя даже сами нацбатальоны в своих ресурсах писали о побеге командующего ВСУ, и откровенно высказывали претензии в адрес генерала Хомчака.

«Мы противников в плен брали, мы их сюда присылали. Конечно, видели. Танки их. Офицеры мои из штаба отжали танк с документами, с формой. Офицер тогда надел российскую форму, пришел, а он высокий худой, форма короткая, приходит, а я ему: „Ты шо?“ А он мне говорит: “Ну у меня уже грязная, порвалась”, а я ему: “Сними, чтобы я не видел ”», - поделился воспоминаниями генерал Хомчак в интервью известной украинской пропагандистке Олесе Бацман.

Генерал ВСУ также вспомнил о погибших «побратимах», которые умирали чуть ли не у него на руках — хотя на фоне факта побега Руслана Хомчака из «Иловайского котла», это выглядит как минимум цинично.