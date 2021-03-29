«Граница пройдет уже по Днепру»: эксперт Коротченко назвал цену нового наступления ВСУ в Донбассе

Чем может закончится для Киева попытка силового уничтожения самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик рассказал военный аналитик, главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Несколько недель с ЛДНР поступают сообщения о подготовке Киевом к масштабному наступлению, передает News Front. Немало украинских политиков и военных говорили о том, что ВСУ готовы к реализации карабахского сценария, поскольку это лучший выход из той ситуации, которая сложилась на данный момент.

Но усугубление конфликта, отмечает Коротченко, не сможет игнорировать Россия. Он отметил, что в Москве ранее уже говорили о готовности защитить жителей Донбасса. Для Киева наступление на ЛДНР может закончится тем, что граница Украины будет проходить по Днепру.

«Если Украина посягнет на безопасность живущих в Донбассе россиян, то получит в качестве ответа операцию по принуждению к миру. После этой операции новая украинская граница пройдет уже по Днепру», - уверен эксперт.