Украина учится сбивать воздушного врага при помощи С-300

В ходе учений, которые провели украинские курсанты-старшекурсники Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба (ХНУВС), отрабатывалось использование С-300 и ЗРК «Бук».

В учениях использовалась также зенитная установка «Шилка». Об этом сообщает издание Минобороны Украины «АрмияInform».

Курсанты выполняли задачи по поражению воздушных целей вблизи одного из военных аэродромов, имитируя его защиту от воздушного удара. По сценарию учений, им следовало защитить колонну от диверсионно-разведывательной группы.

На учебно-тренировочной базе ХНУВС курсанты отработали навыки маскировки техники и проведения разведки. Они выявили условного противника и провели стрельбы комплексами С-300 и «Бук». Также во время учений использовались РЛС «Малахит».

Командовать своими первыми подразделениями курсанты, участвовавшие в учениях, будут уже через месяц, после того как получат офицерские звания.