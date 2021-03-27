Эксперт Леонков рассказал, чем может закончиться «разведка боем» для ВСУ в Донбассе

Сегодня, 17:39

Анна Лисова

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Эксперт Леонков рассказал, чем может закончиться «разведка боем» для ВСУ в Донбассе

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в своем Telegram-канале рассказал о том, чем может закончиться для ВСУ «разведка боя» в Донбассе. 

То, что сейчас происходит, по его мнению, доказывает планы Киева реализовать силовой сценарий ликвидации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 

Леонков напомнил, что в последние месяцы Украина стягивает к линии разграничения в Донбассе тяжелую технику и артиллерию. Также все чаще стали звучать от украинских политиков агрессивные заявления в адрес ДНР, ЛНР и России.

По мнению Леонкова, для ВСУ в операции против ЛДНР важна внезапность. Поэтому украинские военные решили держать бригады у линии разграничения. Создается впечатление, что они ожидают приказа о начале наступления. Но постепенно градус опасений у ЛДНР будет снижаться, и когда там поверят, что никакой войны не будет, ВСУ могут попытаться совершить блицкриг. 

«С той стороны, все идет по плану, да и западный партнер Украины на южном фланге НАТО затеяла масштабные учения — с марта по июнь 2021 года. Чем не временной отрезок для того, чтобы начать? ВСУ в атаку, а НАТО поддержит — информационно, даст преимущество в оценках обстановки, в целеуказании... Вот тогда Донбассу без России никак, как и России без Донбасса», - рассказал Леонков. 

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