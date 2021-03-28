Усиление децентрализации — мина замедленного действия для Украины

Сегодня, 00:14

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Усиление децентрализации — мина замедленного действия для Украины

Усиление децентрализации власти на Украине может вылиться в крайне негативные последствия — об этом заявили эксперты после оглашения результатов экзитполов по выборам 28 марта. В Донецкой и Ивано-Франковской областях местные кандидаты с большим отрывом обогнали своих конкурентов из других городов, передает «Украину.ру».

По результатам экзитполов, в Донецкой области 28 марта выборы окончатся победой Андрея Аксенова, а на Ивано-Франковщине — лидерством Александра Шевченко. Несмотря на то, что конкуренцию им составляют именитые, но не местные лидеры, данная тенденция говорит о том, что власть Киева все менее влиятельна, и местные кандидаты избирателю ближе и понятнее.

«Последние несколько лет административно-территориальная реформа стала мощным деструктивным фактором для Украины, вместо ожидаемого ускорения общественного развития. Конфликты государственной власти с местным самоуправлением стали не частными историями, а прочно укоренившейся тенденцией», - сообщили обозреватели.

В период правления нынешнего президента Украины Владимира Зеленского впервые проявилось открытое и демонстративное неподчинение целого ряда городских голов — в основном из-за несогласия с карантинными мерами. Эксперты отмечают, что децентрализация власти на Украине вызвана двумя главными факторами — это разной степенью самодостаточности объединенных территориальных общин и отсутствие у них общих интересов, а также отсутствие у муниципальных менеджеров необходимых управленческих и финансовых компетенций. Помимо этого, на тенденцию децентрализации влияют конфликты во многих общинах из-за концентрации ресурсов в административном центре ОТО, значительный упадок районных центров и деградация систем здравоохранения и образования вследствие отсутствия нужной финансовой базы от государства.

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