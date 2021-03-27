Sina: Украина готовит масштабный военный удар по Крыму при поддержке НАТО

Активность украинской армии близ границ Крыма может указывать на то, что Киев готовит мощный удар по полуострову с последующим военным вторжением. Такие выводы, проанализировав текущую ситуацию, сделали военные аналитики китайской газеты Sina.

Журналисты рассказали своим читателям, что 24 марта подразделения ВСУ близ границ с Крымом провели масштабные учения. В ходе проведенных маневров были отработаны до полусотни учебно-боевых упражнений, в том числе с использованием РСЗО «Смерч». Также военные попрактиковались в умении распознавать воздушные объекты потенциальных противников. Отдельно отрабатывался мониторинг воздушной обстановки.

«Учения украинский армии проводились параллельно с маневрами сил НАТО в Черном море. Очевидно, что эти мероприятия были направлены против России», — утверждается в статье, подготовленной китайскими авторами.

Все это наталкивает мысль на то, что Киев активно готовит своих военных, намереваясь их в ближайшее будущее бросить на штурм Крыма. При этом не приходится сомневаться, что делается это с подачи и благословения США и НАТО. Украина рассчитывает на их поддержку во время удара по Крыму.