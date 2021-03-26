В Донбассе Владимира Зеленского сравнили с Чубайсом

Сегодня, 11:24

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В Донбассе Владимира Зеленского сравнили с Чубайсом

Глава Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая республика» Алексей Муратов заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским политическим деятелем Анатолием Чубайсом есть много общего. Об этом сообщает «Ura.ru».

Как заметил представитель ДНР, украинский президент подобно Чубайсу проводит в своей стране большую приватизацию. Владимир Зеленский также не заинтересован в том, чтобы на Украине развивалась наука и промышленность, а природные богатства сохранялись в государственной собственности.

«Прозападному Зеленскому важны исключительно деньги», - заявил Муратов.

Также глава исполкома обратил внимание, что украинский «слуга народа» действует словно по «методичке» либерального Чубайса, грабя свой народ и уничтожая остатки государства.

«Зеленский – это настоящий оккупант для Украины и ее народа», - отметил Муратов.

Кроме того, представитель ДНР напомнил, что именно из-за реформ Чубайса в 1990-е года российские производители электричества и прочие предприятия стали собственностью зарубежных организаций, тогда как российское производство стало нерентабельным.

В заключении Муратов отметил, что сегодня Зеленский идет по стопам Анатолия Чубайса, разрушая украинскую экономику.

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