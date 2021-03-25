Перенджиев предупредил о возможных новых диверсиях Украины в Крыму и Донбассе

Сегодня, 20:59

Ольга Громова

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Перенджиев предупредил о возможных новых диверсиях Украины в Крыму и Донбассе

В минувший четверг президент Зеленский утвердил новую военную стратегию Украины, в которой Россия, фактически, обозначена главным внешним врагом страны.

Журналисты одного из киевских изданий обратили внимание на то, что власти готовят народ к партизанщине. Так, словосочетание «движение сопротивления» в военной стратегии упоминается десять раз, а «территориальная оборона» - 34 раза.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев считает это довольно тревожным звоночком. На деле это может означать создание подполья, которое не будет подконтрольным. Стратегию Киева он считает неправильной, напоминающей план квазигосударства.

«Заявленное в военной стратегии официального Киева "движение сопротивления" и формирование системы "территориальной обороны" по факту ведет к созданию подпольных вооруженных ячеек, которые неизвестно кому будут подчиняться и неизвестно в каких целях действовать», — поведал Перенджиев в беседе с изданием «Народные новости».

Специалист склоняется к мысли, что стратегия носит не столько военный характер, сколько террористический. В этой связи он предупреждает о том, что Киев может начать вести против Крыма, России и Донбасса диверсионно-террористическую войну. Разумеется, с благословения и при полной поддержке НАТО.

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