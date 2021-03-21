Сивков: в Донбассе ВСУ намерены совершить блицкриг

Сегодня, 14:59

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Сивков: в Донбассе ВСУ намерены совершить блицкриг
Эксперт по международным вооружениям Константин Сивков

Чтобы Москва не успела отреагировать на военные действия Киева на территории Донбасса, и принять действенные меры, Киев в настоящее время проводит широкомасштабную подготовку к блицкригу на всей линии соприкосновения. Такую информацию сообщил сегодня для мировых военных СМИ российский эксперт по международным вооружениям Константин Сивков. 

Ведущий политолог и военный обозреватель, Константин Сивков объяснил своим подписчикам, что вся операция по наступлению на самопровозглашенные донецкие республики, в соответствии с генеральным планом наступления, должна состоять из трех последовательных этапов. Стартует широкомасштабный прорыв с первого этапа, который заключается в безусловной ликвидации руководства воинских подразделений противника совместно с их штабами.

На втором этапе наступательной операции украинских войск запланировано нанесение мощных ударов на узких направлениях. Для большего успеха блицкрига предусмотрено широкое использование многочисленных артиллерийских и ракетных систем. Целью таких ударов станет широкомасштабный прорыв комплексной оборонительной системы двух самопровозглашенных республик Донбасса. Второй этап также включает в себя появление мобильных групп, которым предстоит отражать возможные атаки ополчения. Однако, совсем в непосредственной близости от рубежей Российской Федерации ВСУ воевать не будут, поскольку из опыта предыдущих боестолкновений известно, что существует огромная опасность в таком случае оказаться в «котлах», приготовленных противником.

На последнем этапе в конфликт предстоит вмешаться РФ, и в данном случае ВСУ ждет полнейший разгром и капитуляция, а границы ЛДНР будут полностью восстановлены.

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