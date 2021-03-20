Донбасс сохраняет спокойствие, несмотря на действия ВСУ

Сегодня, 13:44

Александр Зуев

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Донбасс сохраняет спокойствие, несмотря на действия ВСУ

Подразделения ВСУ на линии разграничения на Донбассе находятся в полной боевой готовности. Украинские военные вернулись на позиции 2018 года. В окопах каждый день – по две инспекции из штабов, и проверяют не соблюдение условий перемирия, а укомплектованность боекомплектом, готовность техники и оружия. Сейчас у ВСУ есть серьезное преимущество. Налицо все условия, чтобы Киев мог вернуть значительную часть неподконтрольных территорий.

Между тем полпред России в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что вооруженные силы Украины, нарушая обязательства по разведению, подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства. Обстрелы территорий Донбасса со стороны ВСУ происходят ежедневно, сказал Грызлов. Украинские силовики обстреливает жилые районы и гражданскую инфраструктуру, вызывая тем самым ответный огонь, что может стать предлогом для нового витка конфликта.

Также Грызлов отмечает, что Киев срывает политические переговоры, выдвигая невыполнимые условия: исключить представителей Донбасса из обсуждения.

Недавно глава ДНР Денис Пушилин посетил войска, вручил новую технику, проехался за рычагами боевой машины пехоты.

Как он отметил, с подразделениями республики все в порядке. Они готовы отражать атаки противника. Пушилин также заявил, что ДНР приходится иметь дело с Украиной, как с не очень добропорядочным соседом.

Известно, что жители Донбасса продолжают получать российское гражданство. В ДНР действуют сорок пунктов приема заявлений. 10% жителей республики – уже граждане России. Местные жители говорят, что они брошены Украиной, и для них неприемлемо, когда заставляют разговаривать на другом языке.

Ежедневно около 700 человек в ДНР подают заявления на гражданство РФ, сообщил Игорь Скрибов, заместитель начальника Миграционной службы Министерства внутренних дел ДНР.

Один из бойцов ДНР рассказал, что украинские снайперы дежурят день и ночь, возводят фортификационные сооружения, постоянно работают. С позиций защитников ДНР видны флаги Правого сектора, отмечает боец.

Ополченцы готовы к долгой и серьезной обороне от ударов беспилотников, артиллерии. Такие позиции даже при мощном наступательном ударе планируется удержать. Как подчеркнул офицер народной милиции ДНР, настрой у бойцов нормальный, отработаны сценарии боя.

Заметим, что обострение, вызванное действиями Киева, ощущается острее обычного, но Донбасс спокоен, так как готов ко всему.

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