Армия ДНР развертывает в Горловке десятки танков, ожидая мощной атаки ВСУ

Бойцы Донецкой Народной республики сконцентрировали в Горловке несколько десятков танков Т-72 и Т-64, опасаясь массированной провокации с украинской стороны. В Народной милиции ДНР указывают, что такая мера является вынужденной из-за регулярных обстрелов ВСУ, в результате которых жертвами становятся и мирные граждане в том числе. Об этом пишет «Avia.pro».

Активное укрепление прифронтовых территорий тяжелой военной техникой стало происходить и со стороны защитников Донбасса — известно о дислокации нескольких десятков танков в городе Горловка, в районе которого участились артиллерийские обстрелы ВСУ. Предпринятые меры бойцами ЛДНР говорят о том, что в республиках прекрасно осведомлены о готовящихся провокациях со стороны Украины.

В Сети появилась подтверждающая видеозапись, на которой запечатлено передвижение танков Т-64 и Т-72 по автомобильной дороге в городе Горловка. Также местные жители сообщают о десятках средств РСЗО, которые были развернуты бойцами ЛДНР в прифронтовой зоне для отражения массированных атак со стороны Киева. Военные наблюдатели отмечают, что защитники Донбасса располагают гораздо большим количеством танков, РСЗО и средств ЗРК, чем силы ВСУ — не исключено, что этот фактор и объясняет, почему ангажированный штурм Донбасса, который ранее анонсировали украинские СМИ, пока так и не состоялся.