Эксперт Погребинский: нападение радикалов на офис Зеленского могло быть согласовано с США

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, нападение националистов на офис украинского президента Владимира Зеленского, произошедшее накануне, могло быть одобрено США. Об этом специалист рассказал в своем аккаунте в Facebook.

Эксперт предполагает, что «корни» погрома растут из США, поэтому националисты и не оставили более оскорбительных надписей - из опасений реакции Вашингтона.

«У меня вопрос: «А почему только «ЛОХ», а не, скажем Ж-Д. У меня есть и ответ: потому что в этом случае посольству США пришлось бы «решительно осудить и потребовать строго наказать». А так — молчок. Они же не устраивают перформансы под их посольством, напротив — громят посольство РФ. Значит они «свои», их осуждать нельзя», - высказал Погребинский свою точку зрения на происшествие.

Однако, есть и другая сторона, уверен политолог: «...Организаторы знают, что с посольством США нужно дружить. Кто-то может подумать, что атака вообще согласована с ними, или, по крайней мере с Атлантик кансил и Вашингтон пост, которые сформулировали для Зе ультиматум: посадишь Коломойского — позвонит тебе Байден. Не посадишь — жди разгрома уже не только дверей, но и кабинета (пока). Но я так не думаю».

Напомним: вечером 20 марта офис Зеленского был закидан файерами и дымовыми шашками. При этом представители ультраправых украинских организаций требовали освободить главу одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко. Вместе с этим националисты расписали офис президента непотребными надписями и оскорблениями, называя хозяина кабинета «лохом». Несколько лет назад Владимир Зеленский, находясь в районе разведения сил у поселка Золотое в Донбассе, разругался с националистами. Со словами, что он «не лох какой-то», Зеленский потребовал убрать оружие.