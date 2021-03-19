ВСУ вернули на вооружение неудачный танк «Булат» из-за недостатка танков в войсках

Сегодня, 13:29

0

Image 16+
ВСУ вернули на вооружение неудачный танк «Булат» из-за недостатка танков в войсках
Танк Т-64БМ «Булат»

Нехватка военного арсенала на вооружении Украины привела к обращению Киева к украинскому танку Т-64БМ «Булат», который ранее был признан «неудачным». В Минобороны Украины отметили, что такая мера является вынужденной, поскольку возникли некоторые проблемы с исправностью уже имеющегося танкового парка, передает «Российская газета».

Согласно информации военного ведомства Украины, в связи с наличием неисправностей и дефектов тех танков, которые состоят на вооружении страны, было принято вернуть резервный танк ВСУ БМ «Булат», который является модернизацией советских Т-64Б. В Минобороны обозначили, что для укрепления военного арсенала на фоне «российской угрозы», недостаточно того танкового парка, который имеется в стране — особенно учитывая, что некоторые боевые машины имеют слабый двигатель и недостаточно надежную ходовую часть при крупных габаритах. Известно, что зимой 2020 года резервный танк «Булат» уже был тестирован в учениях десантно-штурмовых войск ВСУ.

Примечательно, что установленная ранее на украинские танки широко разрекламированная динамическая защита «Нож» абсолютно себя не оправдала. Было зафиксировано много случаев, когда данная система срабатывала во вред танку — в основном это происходило после прямого попадания противотанковых средств, после чего «Нож» произвольно запускался, и наносил танку тяжелые повреждения. После срабатывания системы, танк получал настолько тяжелый ущерб, что лишался возможности передвигаться.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Владимир Зеленский отправил на донбасский фронт новые войска

Вчера, 17:04

Дмитрий Гордон объяснил, почему Россия не будет нападать на Украину

Вчера, 16:09

Армия Украины осталась без колес

19-03-2021, 23:44

На Украине в российском роботе-сапере «Уран-6» рассмотрели средство для нападения

19-03-2021, 18:04

Глава МИД Украины Кулеба рассказал о планах «выжать» Россию из Крыма

19-03-2021, 12:49

Подразделения ПВО ВСУ попытались сбить российский вертолет Ми-8 под Сумами

18-03-2021, 22:44

В Донбассе обвинили военных ВСУ в доставке новой артиллерии

18-03-2021, 21:59

Волошин: РФ нападет на Украину сразу с нескольких направлений

18-03-2021, 11:29

Политолог Кочетков рассказал, как Украина заставит российскую армию «захлебнуться»

18-03-2021, 10:54

Названы два возможных сценария войны на Донбассе

17-03-2021, 22:49

Украина закупает в США 60-летние военные вертолеты Bell UH-1 «Ирокез»

17-03-2021, 22:19

ВСУ значительно увеличивают количество тяжелой боевой техники на линии разграничения в Донбассе

17-03-2021, 19:04

Турция перебросила на Украину свои ударные беспилотники Bayraktar TB2

17-03-2021, 10:59

В ДНР заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения с Украиной

17-03-2021, 07:04

В Донбассе украинские войска остановили свое наступление, попав в «котел» ДНР и ЛНР

16-03-2021, 14:14

Российские системы РЭБ в ДНР и ЛНР начали глушить подразделения ВСУ в Донбассе

16-03-2021, 13:39

Киев обещает не бомбить Донбасс

16-03-2021, 12:29

Журналист Гордон сообщил о переносе «судного дня» на Украине на 5 апреля

16-03-2021, 10:44

Полковник Тимошенко раскрыл, сколько продержатся ВСУ в случае столкновения с РФ

16-03-2021, 10:04

Денис Пушилин сообщил о боевой готовности армии ДНР

15-03-2021, 23:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров