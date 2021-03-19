ВСУ вернули на вооружение неудачный танк «Булат» из-за недостатка танков в войсках

Нехватка военного арсенала на вооружении Украины привела к обращению Киева к украинскому танку Т-64БМ «Булат», который ранее был признан «неудачным». В Минобороны Украины отметили, что такая мера является вынужденной, поскольку возникли некоторые проблемы с исправностью уже имеющегося танкового парка, передает «Российская газета».

Согласно информации военного ведомства Украины, в связи с наличием неисправностей и дефектов тех танков, которые состоят на вооружении страны, было принято вернуть резервный танк ВСУ БМ «Булат», который является модернизацией советских Т-64Б. В Минобороны обозначили, что для укрепления военного арсенала на фоне «российской угрозы», недостаточно того танкового парка, который имеется в стране — особенно учитывая, что некоторые боевые машины имеют слабый двигатель и недостаточно надежную ходовую часть при крупных габаритах. Известно, что зимой 2020 года резервный танк «Булат» уже был тестирован в учениях десантно-штурмовых войск ВСУ.

Примечательно, что установленная ранее на украинские танки широко разрекламированная динамическая защита «Нож» абсолютно себя не оправдала. Было зафиксировано много случаев, когда данная система срабатывала во вред танку — в основном это происходило после прямого попадания противотанковых средств, после чего «Нож» произвольно запускался, и наносил танку тяжелые повреждения. После срабатывания системы, танк получал настолько тяжелый ущерб, что лишался возможности передвигаться.