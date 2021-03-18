В настоящее время огромные армейские подкрепления продолжают прибывать со всей Украины в Донбасс. Против сил и средств непризнанных ДНР и ЛНР Киев, по всей вероятности, продолжает готовить новую широкомасштабную военную операцию. Мировые информационные издания каждый день пишут на своих страницах о переброске в зону конфликта танков, легкой бронетехники, артиллерии и авиации. Официальные лица уже много раз заявляли, что реальный конфликт с наступлением по всей линии соприкосновения вот-вот начнётся. По замыслам Киева, ВСУ намерены покончить с противником одним-единственным ударом.

Такие намерения очевидны, если видеть масштабность военных приготовлений украинской стороны. На протяжении нескольких последних недель резко обострилась ситуация в зоне военного конфликта в Донбассе. Многие волонтёры написали в соцсетях, что в пятницу, 19 марта, в Киев прилетел очередной борт, который транспортировал тяжело раненных бойцов. Как утверждают волонтёры, длительная пулеметная стрельба, обмен частыми выстрелами из миномётов каждый день сотрясают землю. Украинская армия использует стволы тяжёлых гаубиц, запрещенных статьями соглашений в Минске. Представители ДНР докладывают, что средства электронного воздействия с украинской стороны глушат БПЛА, запускаемые миссией мониторинга ОБСЕ. Этим самым ВСУ маскируют свое присутствие рядом с разграничительной полосой. Разведчики из Донецкой народной республики пару дней назад доложили, что комплексы РЭБ 305-го отдельного батальона РЭБ установлены в городе Авдеевке сразу возле границы. В данной точке, в пос. Зачатовка, нарушая договоренности в Минске по перемирию, дислоцирована батарея 152-мм самоходных АУ «Акация». В эти дни на линию разграничения с украинской стороны поступает бронетехника десантных войск, которая перебрасывается со всей страны. Украинские сапёры активно готовят «тропы» в своих минных заграждениях.

По информации бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, ВСУ располагают подавляющим численным превосходством над своими противниками. Азаров ссылается на данные американской разведки, которые появились в Сети. Против 34 тысяч человек в армиях ДНР и ЛНР украинские войска имеют 95 тысяч человек. Однако силы непризнанных республик имеют перевес в военной технике: 650 танков против 450 танков у Украины, 260 реактивных систем залпового огня против 230 у противника, а также 500 артиллерийских орудий.

Такое соотношение сил позволяет войскам непризнанных республик сохранять военный паритет и рассчитывать на успех в боях с преобладающей численностью противника. Как считают эксперты, численный перевес украинских войск сводится на нет из-за того, что боевой дух в армейских частях крайне низок, в отличие от настроя ополченцев, которым уже надоело отстреливаться. К тому же Донбасс, очевидно, в случае атаки на него рассчитывает на военную помощь России.