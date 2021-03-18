Армия Украины осталась без колес

Вчера, 23:44

Ольга Громова

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Армия Украины осталась без колес

Разжигая антирусскую истерию, украинские военачальники не упускают случая отметить, как изменилась украинская армия за годы вооруженного конфликта в Донбассе. Подобные заявления делаются и на счет военной техники и комплектующих. Однако если копнуть глубже, украинская армия рискует остаться без колес, сообщает Рен ТВ.

В конце минувшего года кредиторы АО «Богдан-Моторс» инициировали иск по делу о банкротстве предприятия. В декабре 2020-го хозяйственным судом Днепропетровской области было открыто производство по нему. Еще раньше было признано банкротом другое украинское предприятие - «АвтоКрАЗ».

Главным заказчиком для этих двух предприятий было Минобороны Украины.

««Богдан-Моторс» поставляла украинским силовикам военные грузовики «Богдан-6317», санитарные и командирские легковые автомобили «Богдан-2251» и «Богдан-2351», бронемашины «Барс-8». Большинство этой техники, конечно, было просто местной сборкой белорусских МАЗов или китайских Great Wall. Тем не менее конкретно эти авто собирались под украинскую армию и обеспечивали работой граждан Украины», - пишет в своем блоге бывший помощник министра обороны Украины Алексей Селиванов.

Еще печальнее ситуация с украинскими автомобилями-гигантами КрАЗ. Предполагалось, что они станут базой для новой техники Киева - РСЗО калибра 122 мм, БМ-21У «Верба» и ракетных комплексов «Ольха» с новым корректируемым боеприпасом.

Банкротство КрАЗа, отмечает Селиванов, поставило жирную точку на самом любимом детище страны - береговом подвижном ракетном комплексе ЖК-360МЦ «Нептун», крылатая ракета которого могла достать до Крыма и позиционировалась как главная угроза для Черноморского флота России.

«Нептун» был торжественно принят на вооружение, но поскольку КрАЗ приказал долго жить, Украине надлежит найти альтернативу шасси четырехосного грузового автомобиля повышенной проходимости КрАЗ-7634НЕ. Это не такая легкая задача, как, скажем, покупка белорусских МАЗов вместо грузовиков украинского производства. Если альтернативы не будет, комплекс так и останется выставочным экземпляром.

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