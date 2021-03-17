Глава МИД Украины Кулеба рассказал о планах «выжать» Россию из Крыма

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл планы Киева по вытеснению России из Крыма. В эфире телеканала «1+1» украинский политик заявил, что для этого в первую очередь потребуется вернуть вопрос по Крыму в «топ-перечень вопросов международной повестки дня», передает «РИА Новости».

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что после того, как проблематика Крыма вновь станет актуальной для мирового сообщества, и о ней будут говорить ежедневно в нужном контексте, то России ничего не останется, как покинуть полуостров. Такой информационной политикой Кулеба намерен создать «давление на Москву», которое в итоге приведет к желаемому результату.

«Только методичным и последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма. Необходимо систематизировать наши усилия, создать нужные механизмы давления, которые поспособствуют решению проблемы», - отметил украинский политик.

В ответ на такое заявление Дмитрия Кулебы руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов указал, что план главы МИД является «пустой болтовней». При этом по мнению Молохова, Дмитрий Кулеба являет собой персонажа поэмы «Мертвые души».

«Такими заявлениями Кулеба просто пытается скрыть свою некомпетентность и никчемность. С помощью такого сообщения он просто пытается попасть в рейтинг международных новостей», - добавил Молохов.