Волошин: РФ нападет на Украину сразу с нескольких направлений

Сегодня, 11:29

Анна Лисова

0

Image 16+
Волошин: РФ нападет на Украину сразу с нескольких направлений

Украинские СМИ опубликовали интервью военного эксперта Владислава Волошина, главной темой которого стали отношения Украины и России. 

Волошин заявил, что в случае войны между Украиной и Россией, РФ, скорее всего, будет нападать сразу с нескольких направлений, пишет ИноСМИ

Положение Украины, по его мнению, плачевное, если сравнивать возможности Киева и Москвы. Так, российские войска могут начать наступление на украинскую территорию в том числе и с Крыма, а не только с севера и востока. Опасность исходит и от Приднестровья, уверен Волошин. Он добавил, что Украину, по сути, окружают практически со всех сторон союзники России. 

Россия, отметил Волошин, может использовать аэродромы Белоруссии, а на юго-западе в качестве плацдарма для российских войск может служить Приднестровье. 

«Мы фактически окружены Россией и ее союзниками. Речь идет о Беларуси и Приднестровье», - заявил эксперт.

По его словам, у границ Украины Москва сосредоточила до 120 тыс. военных. Поэтому риск нападения достаточно высок. 

Но, как считает украинский эксперт, на данный момент Украина готова к такой угрозе и прорабатывает все возможные сценарии. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Волошин: РФ нападет на Украину сразу с нескольких направлений

Сегодня, 11:29

Политолог Кочетков рассказал, как Украина заставит российскую армию «захлебнуться»

Сегодня, 10:54

Названы два возможных сценария войны на Донбассе

Вчера, 22:49

Украина закупает в США 60-летние военные вертолеты Bell UH-1 «Ирокез»

Вчера, 22:19

ВСУ значительно увеличивают количество тяжелой боевой техники на линии разграничения в Донбассе

Вчера, 19:04

Турция перебросила на Украину свои ударные беспилотники Bayraktar TB2

Вчера, 10:59

В ДНР заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения с Украиной

Вчера, 07:04

В Донбассе украинские войска остановили свое наступление, попав в «котел» ДНР и ЛНР

16-03-2021, 14:14

Российские системы РЭБ в ДНР и ЛНР начали глушить подразделения ВСУ в Донбассе

16-03-2021, 13:39

Киев обещает не бомбить Донбасс

16-03-2021, 12:29

Журналист Гордон сообщил о переносе «судного дня» на Украине на 5 апреля

16-03-2021, 10:44

Полковник Тимошенко раскрыл, сколько продержатся ВСУ в случае столкновения с РФ

16-03-2021, 10:04

Денис Пушилин сообщил о боевой готовности армии ДНР

15-03-2021, 23:09

Украинский военный раскрыл план действий на случай, если армия России поможет Донбассу

15-03-2021, 16:54

Зеленский может подписать указ о начале полномасштабной войны в Донбассе уже сегодня

15-03-2021, 11:04

Sohu: Киев может потерять всю Восточную Украину в случае наступления ВСУ на Донбасс

15-03-2021, 10:54

На Украине ВСУ приготовились к скорой атаке со стороны ДНР и ЛНР

14-03-2021, 19:44

Украина эшелонами перебрасывает вооружение и бронетехнику к Крыму

14-03-2021, 13:14

Украинские «эксперты» обнаружили 8 субмарин ВМФ РФ в Азовском море

14-03-2021, 07:44

Экс-посол Украины в США заявил об истощении санкций против РФ

13-03-2021, 14:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров