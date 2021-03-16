Волошин: РФ нападет на Украину сразу с нескольких направлений

Украинские СМИ опубликовали интервью военного эксперта Владислава Волошина, главной темой которого стали отношения Украины и России.

Волошин заявил, что в случае войны между Украиной и Россией, РФ, скорее всего, будет нападать сразу с нескольких направлений, пишет ИноСМИ .

Положение Украины, по его мнению, плачевное, если сравнивать возможности Киева и Москвы. Так, российские войска могут начать наступление на украинскую территорию в том числе и с Крыма, а не только с севера и востока. Опасность исходит и от Приднестровья, уверен Волошин. Он добавил, что Украину, по сути, окружают практически со всех сторон союзники России.

Россия, отметил Волошин, может использовать аэродромы Белоруссии, а на юго-западе в качестве плацдарма для российских войск может служить Приднестровье.

«Мы фактически окружены Россией и ее союзниками. Речь идет о Беларуси и Приднестровье», - заявил эксперт.

По его словам, у границ Украины Москва сосредоточила до 120 тыс. военных. Поэтому риск нападения достаточно высок.

Но, как считает украинский эксперт, на данный момент Украина готова к такой угрозе и прорабатывает все возможные сценарии.