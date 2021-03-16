Названы два возможных сценария войны на Донбассе

Стороны вооруженного конфликта на востоке Украины обмениваются обвинениями в подготовке масштабного наступления и подтягивают технику и вооружение к линии соприкосновения. Не надо быть военным аналитиком, чтобы, взирая на последние новости в СМИ, понять: новая война в Донбассе неизбежна.

Авторы «МК» предложили два сценария развития событий на случай, если наступление ВСУ станет реальностью.

Первый из них предполагает нанесение одновременного удара по двум крупным соединениям бронетехники на юге и севере неподконтрольной Украине территории. Главная цель, которую преследует это наступление, - отсечь непризнанные республики от границы с РФ, чтобы потом разбить ополченцев в «котле».

Впрочем, большинство специалистов все же склоняются к другому сценарию, отмечает издание.

Военный эксперт Александр Михайловский уверен, что Киев попытается повторить в Донбассе стратегию Азербайджана в войне с Арменией за Карабах. Она предполагает активное использование турецких ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. В пользу этой версии, по мнению Михайловского, говорит тот факт, что первый сценарий ВСУ попытались реализовать летом 2014 года. Результат оказался далек от прогнозируемого - большое количество военнослужащих попало в окружение.

«Вариант с дронами гораздо более рабочий, но и он далек от реальности. Это чудо-оружие, каким его видит украинский агитпроп, при малейшем сопротивлении противника терпит поражение», - отметил эксперт.

Ярким примером этому может быть Ливия. Российские «Панцири» там подбили более 20 турецких беспилотников.