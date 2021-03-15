ВСУ значительно увеличивают количество тяжелой боевой техники на линии разграничения в Донбассе

Сегодня, 19:04

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ВСУ значительно увеличивают количество тяжелой боевой техники на линии разграничения в Донбассе

Украинская сторона продолжает стягивать тяжелую военную технику к линии разграничения на Донбассе, увеличивая концентрацию боевых ресурсов. Согласно информации представительства ЛНР в СЦКК, в прифронтовой зоне ВСУ разместили 12 единиц военной техники в жилых районах н.п. Троицкое, передает «Rusvesna».

В непосредственной близости от жилых территорий украинские боевики установили 7 бронированных разведывательно-дозорных машин, две 23 мм зенитные установки ЗУ-23, 2 бронетранспортера МТ-ЛБ и 1 боевую машину пехоты — такие данные предоставили наблюдатели Луганской Народной республики. Также сообщается о вскрытии боевой машины пехоты вблизи жилого дома в н.п. Новозвановка, а также нахождении девятнадцати 122 мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» ВСУ.

В Народной милиции ДНР и ЛНР указали, что защитники Донбасса держат круглосуточное наблюдение за маневрами противника, продолжают строго придерживаться условий перемирия, несмотря на регулярные провокации со стороны ВСУ, и готовы оперативно реагировать на информацию командования об изменении обстановки на фронте. Несмотря на свидетельства ОБСЕ о стягивании военной техники со стороны Украины к линии разграничения, а также размещения оружия в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории, что является прямым нарушением третьего пункта дополнительных мер Минских соглашений, Киев продолжает игнорировать обвинения в провоцировании конфликта на Донбассе.

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