Украина закупает в США 60-летние военные вертолеты Bell UH-1 «Ирокез»

Одесский авиазавод до конца года начнет сборку американских военных вертолетов Bell UH-1 Iroquois. Об этом сообщил глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

Он отметил, что первый вертолет будет показан уже летом ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.

Bell UH-1 Iroquois будут поставляться на экспорт.

По словам экспертов, Bell UH-1 Iroquois выпускать начали еще в конце 1950-х годов. Их активно использовали американцы в ходе войны во Вьетнаме.

Изначально в адрес этих вертолетов прозвучало немало критики. В частности, они имели низкую грузоподъемность. Поэтому военным приходилось снимать броню с них и все, без чего можно обойтись в ходе выполнения поставленной задачи. К тому же Bell UH-1 Iroquois не отличались высокой скоростью, поэтому вьетнамцы сбивали их даже со стрелкового оружия.

В 70-х на смену этим вертолетам в США начали выпускать Sikorsky UH-60 Black Hawk, а старые Bell UH-1 Iroquois США раздавали своим союзникам.

То, что украинский авиазавод начинает сборку этих уже, по сути, раритетных авиамашин, вызывает удивление, ведь на вооружении Украины есть более мощные и более современные Ми-8 и Ми-17. Вряд ли украинские военные летчики обрадуются, когда им предложат летать на такой рухляди, отмечают эксперты.