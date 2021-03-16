Украина закупает в США 60-летние военные вертолеты Bell UH-1 «Ирокез»

Вчера, 22:19

Анна Лисова

0

Image 16+
Украина закупает в США 60-летние военные вертолеты Bell UH-1 «Ирокез»

Одесский авиазавод до конца года начнет сборку американских военных вертолетов Bell UH-1 Iroquois. Об этом сообщил глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев. 

Он отметил, что первый вертолет будет показан уже летом ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа. 

Bell UH-1 Iroquois будут поставляться на экспорт. 

По словам экспертов, Bell UH-1 Iroquois выпускать начали еще в конце 1950-х годов. Их активно использовали американцы в ходе войны во Вьетнаме. 

Изначально в адрес этих вертолетов прозвучало немало критики. В частности, они имели низкую грузоподъемность. Поэтому военным приходилось снимать броню с них и все, без чего можно обойтись в ходе выполнения поставленной задачи. К тому же Bell UH-1 Iroquois не отличались высокой скоростью, поэтому вьетнамцы сбивали их даже со стрелкового оружия. 

В 70-х на смену этим вертолетам в США начали выпускать Sikorsky UH-60 Black Hawk, а старые Bell UH-1 Iroquois США раздавали своим союзникам. 

То, что украинский авиазавод начинает сборку этих уже, по сути, раритетных авиамашин, вызывает удивление, ведь на вооружении Украины есть более мощные и более современные Ми-8 и Ми-17. Вряд ли украинские военные летчики обрадуются, когда им предложат летать на такой рухляди, отмечают эксперты. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Названы два возможных сценария войны на Донбассе

Вчера, 22:49

Украина закупает в США 60-летние военные вертолеты Bell UH-1 «Ирокез»

Вчера, 22:19

ВСУ значительно увеличивают количество тяжелой боевой техники на линии разграничения в Донбассе

Вчера, 19:04

Турция перебросила на Украину свои ударные беспилотники Bayraktar TB2

Вчера, 10:59

В ДНР заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения с Украиной

Вчера, 07:04

В Донбассе украинские войска остановили свое наступление, попав в «котел» ДНР и ЛНР

16-03-2021, 14:14

Российские системы РЭБ в ДНР и ЛНР начали глушить подразделения ВСУ в Донбассе

16-03-2021, 13:39

Киев обещает не бомбить Донбасс

16-03-2021, 12:29

Журналист Гордон сообщил о переносе «судного дня» на Украине на 5 апреля

16-03-2021, 10:44

Полковник Тимошенко раскрыл, сколько продержатся ВСУ в случае столкновения с РФ

16-03-2021, 10:04

Денис Пушилин сообщил о боевой готовности армии ДНР

15-03-2021, 23:09

Украинский военный раскрыл план действий на случай, если армия России поможет Донбассу

15-03-2021, 16:54

Зеленский может подписать указ о начале полномасштабной войны в Донбассе уже сегодня

15-03-2021, 11:04

Sohu: Киев может потерять всю Восточную Украину в случае наступления ВСУ на Донбасс

15-03-2021, 10:54

На Украине ВСУ приготовились к скорой атаке со стороны ДНР и ЛНР

14-03-2021, 19:44

Украина эшелонами перебрасывает вооружение и бронетехнику к Крыму

14-03-2021, 13:14

Украинские «эксперты» обнаружили 8 субмарин ВМФ РФ в Азовском море

14-03-2021, 07:44

Экс-посол Украины в США заявил об истощении санкций против РФ

13-03-2021, 14:54

В Донбассе мощным ударом неизвестного вооружения ЛНР полностью уничтожены позиции ВС Украины

13-03-2021, 14:14

Боевые самолеты НАТО могут ударить по ДНР и ЛНР в случае наступления ВСУ в Донбассе

12-03-2021, 21:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров