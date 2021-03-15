Турция перебросила на Украину свои ударные беспилотники Bayraktar TB2

Сегодня, 10:59

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Турция перебросила на Украину свои ударные беспилотники Bayraktar TB2

Несколько единиц ударных дронов с большой продолжительностью полёта Bayraktar TB2 были доставлены Турцией в Украину — предполагается, что они будут задействованы для эскалации конфликта на Востоке Украины. Учитывая тот факт, что республики ДНР и ЛНР не располагают мощными средствами ПВО, которые могли бы нейтрализовать турецкие дроны, выбор Киевом именно такого беспилотного вооружения становится вполне объяснимым, передает «Avia.pro».

Не менее 2 станций управления БПЛА «Bayraktar TB2» были доставлены несколько часов назад сразу двумя военно-транспортными самолетами С-17, которые приземлились в киевском аэропорту. Исходя из данных мониторинговых сервисов, данное вооружение поставлялось через Катар — предполагается, что на борту находилось минимум 6 турецких беспилотников.

Известно, что визит военных транспортных самолетов был краткосрочным — после поставки вооружения, самолеты тут же покинули пределы Украины. Эксперты предполагают, что Украина заключила договор с Турцией на поставку БПЛА «Bayraktar TB2», поскольку ранее официально заявляла о том, что намерена реализовать на Донбассе «карабахский сценарий».

Учитывая, что при войне за Нагорный Карабах использовалось до 12 единиц турецких дронов, ВСУ однозначно хотели бы задействовать столько же или больше беспилотников, поскольку в Киеве не исключают варианта вмешательства в конфликт России. Несмотря на предоставленные мониторинговыми сервисами данные о посещении транспортных военных самолетов с предполагаемыми турецкими беспилотниками на борту, официального подтверждения в Минобороны Украины пока не предоставили.

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