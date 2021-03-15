В ДНР заявили об обострении ситуации на всей линии соприкосновения с Украиной

Представитель ДНР по вопросам безопасности Алексей Никоноров сообщил о том, что по всей линии соприкосновения отмечается обострение ситуации.

Так, в ходе очередного заседания подгруппы по безопасности на переговорах по Донбассу Никоноров рассказал об обстановке на фронте.

«По всей линии соприкосновения сегодня наблюдается обострение ситуации. Со стороны ВСУ стали чаще применяться минометы разных калибров», - сообщил представитель ДНР.

Также Никоноров добавил, что обсуждение вопросов о снижении уровня эскалации, проведении восстановительных ремонтных работ, устранении нарушений для Киева не считается актуальными.

«Представители Украины готовы обсуждать массу абстрактных вопросов, но только не самое главное – восстановление режима полной тишины и обеспечение безопасности на линии соприкосновения», - добавил специалист.

Напомним, что в 2014 году Украина начала военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые после государственного переворота в стране заявили о своей независимости. Согласно данным ООН, военный конфликт унес жизни 13 тысяч человек.