Российские системы РЭБ в ДНР и ЛНР начали глушить подразделения ВСУ в Донбассе

Сегодня, 13:39

Ольга Громова

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Российские системы РЭБ в ДНР и ЛНР начали глушить подразделения ВСУ в Донбассе

В Минобороны Украины обвинили Россию в развертывании и использовании на Донбассе новейших систем радиоэлектронной борьбы.

По данным разведки Киева, РФ развернула РЭБ-системы на границе с территориями самопровозглашенных ЛДНР, достаточно близко от линии соприкосновения.

В военном ведомстве отметили, что имеют сведения о размещении на границе с Украиной нескольких крупных подразделений российской армии с тяжелой техникой и артиллерией. Однако доказательств этому Киев пока не предоставил.

СМИ допускают, что речь идет о провокационном заявлении, которое в дальнейшем послужит основой для того, чтобы обвинить Россию во вмешательстве в вооруженный конфликт на востоке Украины.

Издание Аvia.pro, тем не менее, пишет, что ВСУ действительно испытывают серьезные проблемы со связью подразделений, а также в проведении разведки на местности.

Учитывая расстояние от границы России до территории Донбасса, которая контролируется ВСУ, можно предположить, что речь идет о довольно мощных и новейших РЭБ-комплексах.

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