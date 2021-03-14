В Донбассе украинские войска остановили свое наступление, попав в «котел» ДНР и ЛНР

Сегодня, 14:14

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В Донбассе украинские войска остановили свое наступление, попав в «котел» ДНР и ЛНР

Наступление на Донбасс 15 марта, которое было широко разрекламировано в украинских СМИ, вероятно не состоялось из-за опасения ВСУ опять попасть в «котел» ЛДНР. По информации военных аналитиков, часть украинских подразделений оказалась окружена бойцами ДНР и ЛНР, из-за чего запланированный штурм пришлось «отложить на неопределенный срок». Об этом информирует «Avia.pro».

Официальное начало боевых действий на Востоке Украины, которое предположительно должно было состояться 15 марта, было отложено из-за предпринятых мер защитников Донбасса. Согласно информации от представителя Минобороны Украины, часть украинских подразделений, развёрнутых в демаркационной зоне, оказалась зажата подразделениями ДНР и ЛНР.  Поскольку разворачивание атаки в таких условиях означало бы катастрофические потери для украинской стороны, штурм Донбасса был перенесен на неопределенный срок.

«Перемирие как таковое было окончено несколько недель назад, когда на фронте вновь начались обстрелы. Естественно, мы отвечали тем же, поэтому линии разграничения уже давно нет. Сейчас мы находимся на расстоянии от 400 до 700 метров от сепаров, поэтому ситуация в край напряженная. Но бойцы ВСУ опасаются, что опять попадут в котел, особенно если вмешается Россия, поэтому готовы быстро уйти на исходную позицию», - проинформировал источник в Минобороны Украины.

Учитывая, что защитники Донбасса расположили всего в нескольких километрах от позиций ВСУ свои мощные противотанковые ракетные комплексы, повторение «котла» является очень вероятным, поэтому украинская сторона и не спешит начинать наступление на Донбасс.

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