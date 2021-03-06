Глава ДНР Денис Пушилин спрогнозировал действия РФ при силовом захвате Донбасса

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, каким образом будет действовать Россия в случае наступления ВСУ на ДНР. В интервью изданию «Украина.ру» Пушилин указал, что вооруженные силы ДНР могут самостоятельно остановить наступление ВСУ и отбросить украинскую армию за пределы границ Донбасса, и российское вмешательство при этом не потребуется.

Глава республики отметил, что такие действия Киева, как стягивание крупной военной техники и вооружения к линии фронта, а также возобновившиеся обстрелы близлежащих территорий Донбасса, вследствие чего гибнут мирные граждане, говорят о том, что Украина впредь не намерена соблюдать положения Минских соглашений.

По словам Пушилина, армия ДНР стала активно готовиться к вероятному штурму — за последние годы республика смогла не только увеличить свой военный потенциал, но и постоянно быть наготове дать отпор ВСУ и занять те границы, которые определены Основными положениями ДНР.

Пушилин подчеркнул, что в случае эскалации конфликта со стороны ВСУ, помощи от регулярной армии РФ не потребуется, так как армия ДНР способна сдержать натиск Киева.

«2014 года мы создали крепкие, боеспособные вооруженные силы. Мы сможем удержать натиск, и даже более того — опрокинуть наступление украинских вооруженных формирований и выйти на те границы, которые прописаны нашей Конституцией», - проинформировал глава ДНР.

Согласно Конституции ДНР, территория республики определяется границами, существовавшими на день ее образования — то есть всей Донецкой областью, часть из которой на сегодняшний день остаётся подконтрольной Киеву.