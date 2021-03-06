Глава ДНР Денис Пушилин спрогнозировал действия РФ при силовом захвате Донбасса

Сегодня, 11:14

0

Image 16+
Глава ДНР Денис Пушилин спрогнозировал действия РФ при силовом захвате Донбасса
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, каким образом будет действовать Россия в случае наступления ВСУ на ДНР. В интервью изданию «Украина.ру» Пушилин указал, что вооруженные силы ДНР могут самостоятельно остановить наступление ВСУ и отбросить украинскую армию за пределы границ Донбасса, и российское вмешательство при этом не потребуется.

Глава республики отметил, что такие действия Киева, как стягивание крупной военной техники и вооружения к линии фронта, а также возобновившиеся обстрелы близлежащих территорий Донбасса, вследствие чего гибнут мирные граждане, говорят о том, что Украина впредь не намерена соблюдать положения Минских соглашений.

По словам Пушилина, армия ДНР стала активно готовиться к вероятному штурму — за последние годы республика смогла не только увеличить свой военный потенциал, но и постоянно быть наготове дать отпор ВСУ и занять те границы, которые определены Основными положениями ДНР.

Пушилин подчеркнул, что в случае эскалации конфликта со стороны ВСУ, помощи от регулярной армии РФ не потребуется, так как армия ДНР способна сдержать натиск Киева.

«2014 года мы создали крепкие, боеспособные вооруженные силы. Мы сможем удержать натиск, и даже более того — опрокинуть наступление украинских вооруженных формирований и выйти на те границы, которые прописаны нашей Конституцией», - проинформировал глава ДНР.

Согласно Конституции ДНР, территория республики определяется границами, существовавшими на день ее образования — то есть всей Донецкой областью, часть из которой на сегодняшний день остаётся подконтрольной Киеву.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Глава ДНР Денис Пушилин спрогнозировал действия РФ при силовом захвате Донбасса

Сегодня, 11:14

Дезертир из ВСУ предупредил о скором масштабном наступлении армии Украины на Донбассе

Сегодня, 08:19

Армия ДНР нанесла массированный артиллерийский удар по позициям противника в Донбассе

Вчера, 08:59

На Украине испугались визита петербургского бизнесмена Пригожина

6-03-2021, 17:49

Украина хочет видеть четкий сигнал от Вашингтона про членство в НАТО

6-03-2021, 15:09

Анатолий Вассерман: Украинцы начали понимать, зачем они нужны Западу

6-03-2021, 11:19

Украинцы удивились реакции жителей Крыма на российские истребители под Севастополем

5-03-2021, 11:59

Военный эксперт предсказал южноосетинский сценарий войны на Донбассе

4-03-2021, 15:19

ВСУ массово перебрасывают на Донбасс 152-мм гаубицы

4-03-2021, 14:09

Экс-министр ДНР Игорь Стрелков раскрыл сценарий нападения Украины на Крым

4-03-2021, 11:14

В ЛНР обвинили Киев в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса

4-03-2021, 10:29

Военкор: только слепому не видно, что Украина готовится напасть на ДНР и ЛНР

2-03-2021, 16:29

Украина анонсировала масштабную мобилизацию резервистов для масштабного наступления на ДНР и ЛНР

2-03-2021, 09:19

Украинцев ужаснули прививки индийской вакциной от коронавируса COVID-19

27-02-2021, 08:39

В Одессе будут собирать американские военные вертолеты

26-02-2021, 22:49

ВС Украины изменят строевой шаг, чтобы отличаться от российской армии

26-02-2021, 15:29

Стрелков рассказал о подготовке штурма Донбасса

25-02-2021, 11:24

Ужас без конца: что за удар по Донбассу готовит Киев

23-02-2021, 13:49

Министр обороны Украины оконфузился, перепутав Минфин с МВФ

22-02-2021, 22:04

Украина обвинила Россию в попытке кражи чертежей «секретного» танка

22-02-2021, 19:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров