Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики накануне ликвидировали артиллерийскую батарею вооруженных сил Украины. Данное подразделение длительный период времени осуществляло массированный обстрел донецких окраин. Ответный огонь защитников Донецка достиг цели. Нападающая сторона наконец-то получила справедливое наказание.

Сегодня опубликован пресс-релиз НМ ДНР, в котором особо подчеркивается, что артиллерийский удар наносился по артиллерийской позиции 58-й бригады ВСУ, где одновременно ликвидированы трое украинских военнослужащих, а ещё шестеро получили тяжелые ранения. Тяжелая артиллерия Народной милиции Донбасса осуществляет прицельную работу по позициям военнослужащих Украины на протяжении длительного периода времени. Информация об этом выложена в паблике социальной сети представителем пресс-службы НМ ДНР Даниилом Безсоновым в неофициальном порядке.

Собственные комментарии опубликовал сегодня военный обозреватель агентства ИАНЕД Олег Лукьянов.

Опытный эксперт по международным вооружениям и политике обрисовал сложившуюся ситуацию так: «Любому терпению приходит конец. Народные милиции ЛДНР месяцами пытались соблюдать достигнутое соглашение о перемирии и не открывать ответный огонь. Но, как это часто бывает, добрая воля «без револьвера» не вразумила нападающего, а только стимулировала агрессивные действия ВСУ. Представляется, что теперь может быть два варианта развития событий. Либо украинцы уймутся и прекратят свои провокационные обстрелы, либо постараются использовать ответный огонь НМ ДНР как предлог для разрыва Минских соглашений и перехода к масштабной войне. Но все будет зависеть исключительно от решений, принятых в Вашингтоне, а не в Киеве».