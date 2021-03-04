Украина хочет видеть четкий сигнал от Вашингтона про членство в НАТО

Сегодня, 15:09

Ольга Громова

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Украина хочет видеть четкий сигнал от Вашингтона про членство в НАТО

Украине важно получить от Соединенных Штатов Америки четкий сигнал о перспективах членства в Организации Атлантического договора. Об этом во время дискуссии с политиками и экспертами из ЕС и США, которая проходит в онлайн-формате, заявила заместитель руководителя офиса президента Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, Киев стремится расширить военное сотрудничество между Украиной и США с целью «дальнейшего увеличения стоимости любой новой военной агрессии».

«Мы должны противостоять всем аспектам гибридной войны вместе. Сюда входят киберугрозы, противодействие информационным атакам и системной пропаганде», — приводит слова Свириденко ИА REGNUM.

В феврале глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что членство в НАТО является уже решенным вопросом.

Журналист и публицист Анатолий Вассерман на днях в комментарии одному из изданий заявил, что вряд ли это когда-нибудь произойдет. По его словам, Украина никогда не будет членом НАТО. Участницы Альянса понимают, что в случае принятия Киева в свои ряды это автоматически означает угрозу прямого (не через посредников) столкновения с Россией. Жертвовать собственной безопасностью они не готовы.

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