Украинцы удивились реакции жителей Крыма на российские истребители под Севастополем

Учений морской авиации Черноморского флота в Крыму вызвали непонятную для украинцев реакцию крымчан. Жители полуострова восторженно наблюдали за учениями истребителей Су-30 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 возле аэродрома Белек под Севастополем, чем привели в недоумение граждан Украины, передает «ФАН».

Видеозапись, на которой запечатлены фрагменты учений Черноморского флота, появились в Сети несколько дней назад — украинцы крайне неоднозначно отреагировали на поведение крымчан. На предоставленных кадрах видно, как восторженный житель полуострова наблюдает за полетом Су-24, и бурно приветствует его аплодисментами.

«Если бы у нас тут где-нибудь над Украиной такие пролетели, мы бы точно так не радовались. У нас такое происходит только на День независимости, и то только с 2018 года. До этого авиации мы несколько лет не видели — наверняка Украина всю их растеряла», - прокомментировали пользователи соцсетей.

Также комментаторы добавили, что российские истребители, безусловно, поражают своей мощью и военным потенциалом, и стоит только порадоваться, что их пока не видно в небе над украинской территорией.