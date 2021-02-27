Украина анонсировала масштабную мобилизацию резервистов для масштабного наступления на ДНР и ЛНР

Стало известно о том, что украинское правительство приняло законопроект, согласно которому в течение 24 часов может объявить масштабную мобилизацию резервных сил по всей стране для того, чтобы начать штурм ДНР и ЛНР. Об этом сообщает «Avia.pro».

Недавно Украина стала активно перебрасывать свое вооружение, бронетехнику и артиллерию на Донбасс. Все это говорит о том, что вооруженные силы страны готовятся к атаке против Донецкой и Луганской Республик.

«Согласно законопроекту, будет введен новый вид службы, предусматривающий контракты с резервистами. Благодаря этому инструменту мы сможем на протяжении суток привлечь данный резерв в случае обострения ситуации на фронте», - рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, разведки и обороны Александр Завитневич.

При этом российские обозреватели отметили, что речь ведется конкретно о готовности быстрой мобилизации в случае эскалации ситуации в ДНР и ЛНР. Это говорит о том, что Украина на данный момент испытывает дефицит личного состава для проведения боев против неподконтрольных территорий Донбасса.

Эксперты считают, что подобные действия могут навредить и самому Киеву, так как ВСУ могут отказаться подчиняться командованию.