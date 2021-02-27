Военкор: только слепому не видно, что Украина готовится напасть на ДНР и ЛНР

Военный корреспондент Андрей Руденко на своем Telegram-канале сообщил, что Украина готовится напасть на Донецкую и Луганскую самопровозглашенные республики, и не заметить этого может только слепой. Об этом сообщает «Аргументы недели».

Как сообщает журналист, уже второй день село Ленинское на юге Донецкой Республики подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных сил. По информации Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, силовые структуры Украины выпустили на населенный пункт около 20 мин.

Имеется информация и с передовой, где рассказывают, что количество снарядов, примененных в ДНР за последние несколько дней, намного больше. Руденко добавил, что СЦКК сильно преуменьшил разнообразие применяемых украинскими силовиками орудий.

«Лишь слепой не увидит, что Украина готовится напасть на ДНР и ЛНР», - утверждает военный корреспондент.

Напомним, ранее политический эксперт Сергей Марков дал свои прогнозы касательно итогов военных действий на Донбассе. Так, в случае наступления Украины, войска ДНР и ЛНР при активной поддержке России могут занять Харьковскую и Одесскую области.