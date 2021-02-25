Украинцев ужаснули прививки индийской вакциной от коронавируса COVID-19

Украинцев начали прививать от коронавируса вакциной CoviShield, которая прибыла из Индии.

Получили первыми этот препарат Киев, а также Киевская, Житомирская, Винницкая, Черниговская и Черкасская области, пишет МК .

Бывший мер Черкасс Владимир Олейник негативно оценил то, что Украина закупила вакцину CoviShield. Он отметил, что эта закупка этой вакцины – очередная грандиозная афера с ведома президента Украины Владимира Зеленского.

Олейник отметил, что вакцину CoviShield в Украина заявило для регистрации ООО «Grace of God», которое основан некий Кумар Пранаав. Уставной капитал этой организации составляет лишь 1 тыс. долларов. Она также занимается торговлей мясом, яйцами, овощами, фруктами и молочными продуктами. Но главная проблема в том, что претензии в случае проблем с CoviShield украинцам придется предъявлять гражданину Индии, а не украинским властям.

Политик возмущен, что власти не позаботились заранее и не смогли внести аванс за американскую или российскую вакцины. А сейчас, чтобы скрыть свои ошибки, заявляют, что CoviShield – это вакцина разработки AstraZeneca, и отличается данный препарат лишь местом производства. Но при этом стоит учитывать, что ответственность за индийскую вакцину AstraZeneca не несет ни малейшей.

А поскольку индийская вакцина не прошла еще все этапы испытания, то, по сути, украинское население примет участие в тестировании вакцины.

К тому же, как оказалось, Украина закупает индийскую вакцину по цене в 135 гривен за дозу, тогда как AstraZeneca для любой из стран ЕС обошлась в 60 гривен за дозу.