В Одессе будут собирать американские военные вертолеты

Вчера, 22:49

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В Одессе будут собирать американские военные вертолеты

В Одессе начнут собирать американские военные вертолеты.

На Одесском авиационном заводе на регулярной основе будут собирать американские военные вертолеты Bell UH-1 Iroquois. До конца этого года процесс сборки в рамках лицензионного контракта должен запуститься. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на директора госконцерна «Укроборонпром» Юрия Гусева.

«По моему мнению, для мощностей завода это более чем реальная задача. Поэтому первый борт должен быть собран к 30-летию независимости Украины», — заявил Гусев. 

И подчеркнул, что за все время своего существования отличительной особенностью завода была способность выполнять крупные иностранные заказы.

«Только представьте: производственная мощность завода в 1917 году составляла до сотни самолетов в месяц», - сказал он.

По его словам финансовые вливания проекту обеспечат инвестиции.

Военные вертолеты этой модели используются для нужд ВС США еще с 1960 года. Они неоднократно подвергались модернизации и сейчас в основном применяются американской морской пехотой. 

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