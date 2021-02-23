ВС Украины изменят строевой шаг, чтобы отличаться от российской армии

ВСУ изменят строевой шаг, чтобы отличаться от российской армии.

В украинских вооруженных силах планируют внедрить новый строевой шаг. Если раньше военные должны были поднимать ноги на 15-20 см от земли, то сейчас им собираются разрешить уменьшить это расстояние и поднимать ноги в строевом шаге всего на 10-15 см. Об этом стало известно от командования сухопутных войск ВСУ, разместивших информацию на официальной странице в Facebook.

С чем именно связаны эти перемены, в Минобороны не разъяснили. Возможно, это нововведение приближает военнослужащих к стандартам НАТО, а также является попыткой повышения боеспособности. Ряд специалистов связывает это с нежеланием быть похожими на солдат российской армии.

Демонстрационные тренировки новым шагом начал Отдельный президентский полк им. Гетьмана Богдана Хмельницкого. В минуту военные делают 110 шагов, длина шага - от 70 до 80 см. При этом солдаты могут поднимать ногу всего на 10 см. Президентский полк примет участие в мероприятиях, приуроченных тридцатилетию независимости Украины и тогда впервые покажет это нововведение.