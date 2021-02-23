ВС Украины изменят строевой шаг, чтобы отличаться от российской армии

Сегодня, 15:29

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ВС Украины изменят строевой шаг, чтобы отличаться от российской армии

ВСУ изменят строевой шаг, чтобы отличаться от российской армии.

В украинских вооруженных силах планируют внедрить новый строевой шаг. Если раньше военные должны были поднимать ноги на 15-20 см от земли, то сейчас им собираются разрешить уменьшить это расстояние и поднимать ноги в строевом шаге всего на 10-15 см. Об этом стало известно от командования сухопутных войск ВСУ, разместивших информацию на официальной странице в Facebook.

С чем именно связаны эти перемены, в Минобороны не разъяснили. Возможно, это нововведение приближает военнослужащих  к стандартам НАТО, а также является попыткой повышения боеспособности. Ряд специалистов связывает это с нежеланием быть похожими на солдат российской армии.

Демонстрационные тренировки новым шагом начал Отдельный президентский полк им. Гетьмана Богдана Хмельницкого. В минуту военные делают 110 шагов, длина шага - от 70 до 80 см. При этом солдаты могут поднимать ногу всего на 10 см. Президентский полк примет участие в мероприятиях, приуроченных тридцатилетию независимости Украины и тогда впервые покажет это нововведение.

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  • добавить - к пиндосам.............
  • Пусть поскачут:кто не скачет....
  • Меняйте и пол,так точно не будете похожи.
  • Что бы поднять ногу на 15-20 см,надо упорно тренироваться и стоит это не мало физических сил и времени! Тут не до парадов;ведь надо бежать в окопы...
  • ага ...та не, укро-строевой шаг это нагнуться повернуться и так вот задом - к светлому будущему...
  • Сказочные шароварные рагули
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