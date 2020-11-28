ВСУ ночью дважды обстреляли ДНР из запрещенного оружия

Двойное нарушение режима прекращения огня было зафиксировано со стороны ВСУ на Донбассе. Сообщается, что за прошедшие сутки на южном участке линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике украинские бойцы дважды применяли запрещённое оружие — 120-мм минометы, из которых было выпущено 22 мины, передает «ИА Новороссия».

Под обстрел ВСУ попали поселки Ленинское и Водяное на юге Республики — об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«С 1.45 (мск) украинские военные около часа вели огонь в направлении села Ленинское на юге ДНР. Противник из 36-й бригады ВМСУ применял минометы калибром 120 миллиметров. Жертв среди мирных жителей и бойцов народной милиции ДНР удалось избежать, поскольку противник не смог попасть по инфраструктуре жизнеобеспечения и жилым домам жителей поселка. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 22 единицы», - отметили в ведомстве.

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинская армия стреляла из подконтрольного киевским властям населенного пункта Водяное.