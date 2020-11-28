ВСУ ночью дважды обстреляли ДНР из запрещенного оружия

Сегодня, 13:44

0

Image 16+
ВСУ ночью дважды обстреляли ДНР из запрещенного оружия

Двойное нарушение режима прекращения огня было зафиксировано со стороны ВСУ на Донбассе. Сообщается, что за прошедшие сутки на южном участке линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике украинские бойцы дважды применяли запрещённое оружие — 120-мм минометы, из которых было выпущено 22 мины, передает «ИА Новороссия».

Под обстрел ВСУ попали поселки Ленинское и Водяное на юге Республики — об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«С 1.45 (мск) украинские военные около часа вели огонь в направлении села Ленинское на юге ДНР. Противник из 36-й бригады ВМСУ применял минометы калибром 120 миллиметров. Жертв среди мирных жителей и бойцов народной милиции ДНР удалось избежать, поскольку противник не смог попасть по инфраструктуре жизнеобеспечения и жилым домам жителей поселка. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 22 единицы», - отметили в ведомстве. 

По данным Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, украинская армия стреляла из подконтрольного киевским властям населенного пункта Водяное.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

ВСУ ночью дважды обстреляли ДНР из запрещенного оружия

Сегодня, 13:44

Аваков, Тимошенко и МВФ могут объединиться для противостояния Зеленскому

28-11-2020, 22:19

WarGonzo: армия Украины готовится атаковать ДНР и ЛНР по «карабахскому сценарию»

25-11-2020, 13:29

На Украине прогнозируется суперинфекция

14-11-2020, 22:34

Украина приобрела у Чехии партию снятых с вооружения 152-мм САУ «Дана»

14-11-2020, 13:44

Эксперт предрекает России горькие сюрпризы в Украине после «проигрыша» в Карабахе

12-11-2020, 21:09

Новый украинский беспилотник-разведчик «Аист-100» выведен на госиспытания

21-10-2020, 21:31

В Киеве убита сотрудница посольства США

30-09-2020, 19:25

ГБР Украины назвало причины потери Крыма

17-09-2020, 07:48

В Украине нашли способ, как уничтожить Черноморский флот России

13-09-2020, 00:44

Помощь Турции в создании конкурента Су-57 окажет Украина

4-09-2020, 15:23

На Украине ожидается катастрофа больше Чернобыля

1-09-2020, 17:39

Украина стала лидером энергорынка Европы по дороговизне электричества

30-08-2020, 17:58

Кредитование в коронакризис: когда можно ждать возобновления спроса

13-08-2020, 12:19

Эксперты объяснили невозможность долгого режима прекращения огня в Донбассе

3-08-2020, 08:42

Во время закладки патрульных катеров в Николаеве произошел конфуз

23-07-2020, 08:15

На Крымский мост обрушиваются мощные волны с Украины

15-07-2020, 13:30

Украина предъявила РФ права на танк Т-14 «Армата»

12-07-2020, 22:27

Украина испытала «комплекс унижения России» FGM-148 Javelin

10-07-2020, 21:13

Forbes: Киев готовит ловушку кораблям РФ в Черном море

7-07-2020, 15:03

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров