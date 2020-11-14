WarGonzo: армия Украины готовится атаковать ДНР и ЛНР по «карабахскому сценарию»

Сегодня, 13:29

Анна Лисова

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WarGonzo: армия Украины готовится атаковать ДНР и ЛНР по «карабахскому сценарию»

Ситуация в Донбассе может пойти по карабахскому сценарию, заявили авторы проекта WarGonzo на Telegram-канале.

Активные военные действия в Донбассе могут начаться в любое время, поскольку украинские военные уже начали стягивать дополнительные силы к линии соприкосновения. ВСУ продолжают укреплять свои боевые позиции. Их действия, отмечает WarGonzo, противоречат достигнутым соглашениям о прекращении огня.

Источник сообщил, что под Горловкой и Донецком были замечены новые танковые и артиллерийские подразделения ВСУ. В Мариуполь и Артемовск прибывают уже более недели эшелоны с тяжелой техникой и личным составом.

Помимо этого, в зону конфликта были отправлены и турецкие беспилотники «Байрактар», которые в карабахском конфликте сыграли едва ли не решающую роль. А по некоторым данным, Киев ведет переговоры о закупке большой партии израильских беспилотников «Гайдроп».

Такая усиленная подготовка, не исключают военные аналитики, может сигнализировать о желании Киева реализовать карабахский сценарий в Донбассе.

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