Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Сегодня, 18:31

Наталья Жданова

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Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Photo by Samuel Penn on Unsplash

Американские военнослужащие снова встали на пути российской военной полиции в Сирии. Дорога, по которой двигался совместный российско-турецкий патруль, была перекрыта на въезде в деревню Кари-Марка.

Как пишет «Новостной фронт», 30 марта сего года совместный военный патруль (о совместном патрулировании президенты Турции и России договорились на переговорах в Белокаменной 5 марта) был вынужден сделать остановку на блокпосте американцев, который, к тому же, стоял там незаконно - без согласия с Дамаском. Отмечается, что вояки США намеренно расставили ловушки, в которые попали «Тигры» и БТР-82А.

Российский броневик, невзирая на повышенную проходимость, не смог своим ходом выбраться из грязи. Это принесло немалое удовольствие американцам, которые подвергли насмешкам проходимость отечественной техники. Тем не менее, в грязи он долго не остался. На выручку прибыл «Тайфун-К» и вернул броневик на трассу. После этого инцидента, которых в Сирии много, совместное патрулирование продолжилось.

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